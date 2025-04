«Der Schatten meines Vaters ist immens»

Ging es streng zu im Hause Schwarzenegger?

Die Eltern meiner Mutter waren sehr streng, und die Seite meines Vaters war offenbar extrem streng, rau und brutal. Es war halt eine andere Ära. Mein Vater hat gelernt zu erkennen, was für ihn funktioniert, was er akzeptiert, was nicht. Oder was ihn so verärgert hat, dass er seine Familie verlassen und aus Österreich weggehen wollte. Das half ihm, so entschlossen zu sein, so hart zu arbeiten. Das Gleiche gilt für meine Mutter. Ich glaube, dass sie aus ihren eigenen Geschichten ihre Vorstellungen und Werte schnitzten, die sie uns Kindern zugutekommen liessen.