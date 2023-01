George Clooney ist der «Sexiest Grey»

George Clooney möchte seine Haare nicht färben

Clooney trägt sein Haupthaar seit vielen Jahren in seiner mittlerweile natürlichen Farbe Grau. In einem Interview mit «E! News» sagte der Schauspieler einst, dass er niemals zu Färbemittel greifen werde und in Würde altern wolle: «Ich glaube nicht, dass es viel Sinn machen würde, um ehrlich zu sein ...» Er sei der Meinung, dass gefärbtes Haar vor allem bei Männern dazu führten, dass diejenigen noch älter aussehen würden.