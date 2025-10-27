«Der schönste Junge der Welt» ist tot

Dem «Guardian», erzählte er 2003 von seinen negativen Erfahrungen mit dem italienischen Filmemacher Visconti. Der Italiener soll den damals 16-Jährigen mit einer Gruppe erwachsener Männer in einen schwulen Nachtclub mitgenommen haben. Der damalige Teenager, der nach seinen Aussagen heterosexuell war, sagte, er sei keinesfalls homophob. Die Art, wie er im Nachtclub behandelt worden sei, sei für ihn sehr unangenehm gewesen. «Die Kellner vom Club sahen mich so an, als wäre ich ein fleischiges Gericht». Es soll der erste unangenehme Vorfall von vielen gewesen sein. Andresen sprach gegenüber «The Guardian» offen darüber, wie ihn sein Titel in vielen Hinsichten persönlich betroffen habe. «Ich fühlte mich oft wie ein exotisches Tier in einem Gefängnis.»