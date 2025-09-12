Der steile Aufstieg und tiefe Fall von Charlie Sheen

Drogendealer hilft, clean zu werden

In der Doku kommt auch Sheens einstiger Drogendealer zu Wort. In seinem von Charlie Sheen finanzierten Zuhause in Hollywood spricht er über jenen Moment, als ihm eines klar wurde. «Ich hatte ihn echt ins Herz geschlossen und dachte: Verdammt, das ist mein Bruder. Ich kann nicht zulassen, dass er stirbt, er ist viel zu cool.» Daher habe er gemeinsam mit Sheens Suchtberater einen Plan ausgeheckt. «Also habe ich nach und nach die Menge an Kokain reduziert, aus der ich das Crack gekocht habe. Es sah genau gleich aus, war aber weniger stark. Es hat etwa eineinhalb Jahre gebraucht, aber so ist er clean geworden. Er hatte es einfach satt, schlechtes Crack zu rauchen, was er ja für gutes Crack hielt. Und dann hat er einfach aufgehört. Er liess es sein und meinte: ‹Pure Zeitverschwendung›».