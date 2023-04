Laut Meinung des Juristen seien in dem bisherigen Verfahren eine Reihe von Fehlern gemacht worden. So habe zum Beispiel der Richter den Anwälten von Paltrow erlaubt, in der Vergangenheit von Sanderson zu schnüffeln. Dies habe aber nichts mit dem Zusammenstoss auf der Piste zu tun, ausserdem habe er als Sandersons Anwalt im Gegenzug nicht in Paltrows Vergangenheit Nachforschungen anstellen dürfen.