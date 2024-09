Ein weiteres Mal musste sich Luke Mockridge entschuldigen, als er 2019 in der Sendung «ZDF-Fernsehgarten» so über die Stränge schlug, dass Moderatorin Andrea Kiewel (59) seinen Auftritt abbrach. Erst erschien der Komiker nicht zu den Proben, auf der Bühne bewegte er sich wie ein Affe, machte alberne Witze und sich über alte Menschen lustig. Andrea Kiewel sagte später in einem Interview, dass all dies das Fass zum Überlaufen gebracht habe. «Ich bin stolz, dass ich ihm da nicht an die Gurgel gegangen bin. Meine Zuschauer sind mir heilig.»