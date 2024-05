Ein Junge unter drei Schwestern

Geboren wird das «Wunderkind», wie die FAZ den Facebook-Gründer einst betitelt, als Mark Elliot Zuckerberg am 14. Mai 1984 in White Plains. Die Kleinstadt liegt im sogenannten New Yorker Speckgürtel. Er und seine drei Schwestern, Randi (42), die als Unternehmerin ihre eigene Firma Zuckerberg Media führt, Donna (37), eine Schriftstellerin und Feministin, sowie Arielle (35), die für eine Investmentgesellschaft arbeitet und als Teilzeit-DJ Musik auflegt, wachsen in Dobbs Ferry, New York, in einem jüdischen Elternhaus auf. Papa Edward ist Zahnarzt, Mutter Karen Psychotherapeutin. Zuckerberg hat deutsche, österreichische und polnische Vorfahren.