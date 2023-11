Medienwirksam wird das Schloss Stuppach im österreichischen Ort Gloggnitz als «Mozarts letztes Schloss» vermarktet. Tatsächlich wohnte und arbeitete der Komponist einige Zeit im geschichtsträchtigen Bau und schrieb dort auch an seinem «Requiem» (KV 626) – verstorben ist er aber am 5. Dezember 1791 um ein Uhr in der Früh in seinem Haus in Wien. Wolfang Amadeus Mozart soll unter dem hitzigen Friesenfieber gelitten haben und starb im Alter von nur 35 Jahren. Er selber glaubte fest daran, vergiftet worden zu sein und sagte vor seinem Tod zu seiner Ehefrau Constanze: «Gewiss, man hat mir Gift gegeben.» Beweise für eine unnatürlich Tod wurde jedoch nie gefunden.