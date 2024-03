Eine Mutter unterstützt ihre Kinder, wo sie nur kann. Das gilt auch für Schauspielerin Elizabeth Hurley (58). Ihr Sohn gibt mit dem Film «Strictly Confidential» sein Regie-Debüt und dabei darf seine Mutter nicht fehlen. Wie Damian Hurley (21) auf Instagram erzählt, habe seine Mutter ihm, als er erst acht Jahre alt war, versprochen, in seinem ersten grossen Film mitzuspielen. «Sie hielt sich an ihr Wort und in dem Moment, in dem der Film zum Dreh freigegeben war, liess sie alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg in die wunderschöne Karibik.» Mit Liz zusammenzuarbeiten, sei für Damian ein wahr gewordener Traum gewesen.