Deshalb ist Angelina Jolie noch immer Single

Fast fünf Jahre ist es her, dass Angelina Jolie, 45, die Scheidung von Brad Pitt, 57, eingereicht hat. Während Pitts Liebesleben immer wieder in den Schlagzeilen ist, scheint es bei Jolie ruhiger zu laufen. Im Interview mit der Online-Show «E! News Daily Pop» hat die Hollywood-Schauspielerin nun erklärt, warum es keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Sie habe «wahrscheinlich» eine zu lange Liste an «No-Gos», also K.o.-Kriterien, wenn es um romantische Beziehungen gehe. «Ich bin jetzt schon eine sehr lange Zeit alleine», fügt Jolie hinzu.