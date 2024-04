3. Fitnessroutine

Lenny Kravitz ist nicht nur einfach aus Spass an der Freude gern in der Natur. Er verfolgt dort unter anderem auch eine strenge Fitnessroutine – die er selbst jedoch nicht als so streng betrachtet. Zweimal am Tag macht Kravitz Ausdauer-Training, am liebsten fährt er mit dem Velo über seine Privatinsel Eleuthera in den Bahamas. Die Schönheit der Natur am Ozean gebe ihm dabei gleichzeitig Zeit zu meditieren, wie er «Vogue» verrät. Zwischen seinen Kardio-Einheiten macht Lenny Kravitz dann auch noch Krafttraining. Dafür geht er dann auch mal ins Gym, wie er in einem Instagram-Post imposant zeigt. Seine Wahl des Sportoutfits ist jedoch etwas speziell. Sollten wir vielleicht alle anfangen, in Lederhose Gewichte zu stemmen? Vielleicht ist das ja das grosse Geheimnis des Sängers.