Was macht Taylor Swift zum erfolgreichsten Popstar der Welt?

Ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Punkten. Taylor Swift hat die Zeit der Pandemie auf eine Weise genutzt, wie niemand sonst in der Musikindustrie. Anstatt sich zurückzuziehen, hat sie produziert und ein Album nach dem anderen herausgebracht: ‹Folklore›, ‹Evermore›, ‹Midnights› und dann die ganzen Taylor's Versions, Neuauflagen alter Erfolgsalben. Und alle diese Alben wurden Nummer eins, gewannen Grammys. Dann glaube ich, dass in Zeiten, in der hypermaskuline und toxische Männer wie Trump, Putin oder Xi in China die Weltpolitik dominieren, Taylor Swift eine Welt der Inklusion und Diversität repräsentiert. Eine Welt, in der Freundschaftsbänder und Freundlichkeit dominieren und in der alle willkommen sind.