Designer Giorgio Armani stirbt mit 91 Jahren

Seine Familie äussert sich

Armani wurde für seine Fähigkeit geschätzt, mit allen Menschen zu kommunizieren und stets aufmerksam gegenüber der Gegenwart und den Menschen zu sein. Seine Mitarbeiter und Familie würdigten ihn in einer gemeinsamen Erklärung: «In diesem Unternehmen haben wir uns immer als Teil einer Familie gefühlt. Heute spüren wir mit tiefer Bewegung die Lücke, die derjenige hinterlässt, der diese Familie gegründet und mit Vision, Leidenschaft und Hingabe aufgebaut hat.»