Deutet Dieter Bohlen hier das Modern-Talking-Comeback an?

Jetzt dürfen sich Dieter Bohlens Fans aber erst einmal auf seine Teilnahme bei Florian Silbereisens (43) «Schlagerboom Open Air» freuen, an dem der «Deutschland sucht den Superstar»-Gründer am 21. Juni in Kitzbühel teilnehmen wird. Und vielleicht gibt er ja dann «You're my heart, you're my soul» mit dem Schlagersänger zum Besten?