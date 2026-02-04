Deutsche Star-Moderatorin spricht über Zeit nach Koma

So lebt sie heute

Mittlerweile ist die Operation über 15 Jahre her. Mit den Folgen lebt die Moderatorin noch heute. «Bei Treppen ohne Geländer bin ich aufgeschmissen. Mein Gleichgewichtssinn ist so stark geschädigt.» Die Arbeit lenkt sie ab. «Wenn ich arbeiten darf, bin ich glücklich.» In den letzten Jahren war Lierhaus unter anderem für Sky vor der Kamera, seit 2023 ist sie Teil des Sportteams von «RTL Aktuell».