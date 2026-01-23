«Super, immer diese Tipps von Kinderlosen, was man als Eltern tun sollte», schreibt ein Follower genervt in den Kommentaren. Beispiele zu den zahlreichen Negativkommentare, die sich unter dem Video sammeln: «Wahnsinn, wie verblendet man sein kann, wenn man solche Tipps raushaut»; «Ja, es ist schön, wenn man das Kindergeld zurücklegen kann – aber ich glaube, die wenigsten haben es übrig!»; «Ich liebe diese Realitätsferne». Zur Löwen wird wie so oft vorgeworfen, gesellschaftliche Missstände und die Lebensrealität anderer Frauen nicht ernst zu nehmen.