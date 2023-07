Die Beatlemania in bisher ungesehenen Bildern

Die Fotos zeigen auch private und ruhige Momente der vier Beatles während dieser Zeit. So geniessen sie in Miami freie Tage am Pool, fahren Wasserski. Paul fotografiert da mit Kodachrome-Farbfilm statt schwarz-weiss. «Die Sonne in Miami Beach war eine ganz andere als in Liverpool. Die Farben leuchteten», erklärt McCartney, 1997 von der Queen zum «Sir» geadelt, die «Ferien-Schnappschüsse».