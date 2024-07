«Nach all den Jahren bringst du mich immer noch zum Lachen»

In ihrer Story zeigt Victoria Beckham, wie das Paar auf ihren Thronen sitzt, die sie damals zu ihrer Hochzeit hatten. Verliebt schauen die beiden sich in die Augen und die 50-Jährige schreibt: «Nach all den Jahren bringst du mich immer noch zum Lachen.» Die Throne bekamen von dem Paar einen neuen Anstrich, denn statt rot erstrahlten sie in einem neuen, dunkel-lila Polster.