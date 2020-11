4'100 Quadratmeter gross soll er sein und in der Mitte sogar eine kleine Insel haben. Die Vorbereitungen für das Bauprojekt sind bereits in vollem Gange und auch eine Bewilligung haben die Beckhams schon erhalten – wie «The Sun» schreibt, allerdings nur für einen See in der Grösse von 2'976 Quadratmeter.