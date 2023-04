Trennung in Sicht?

Auf diversen portugiesischen und spanischen Seiten, wie beispielsweise Marca.com wird Moderator Léo Caeiro zitiert. Er sei ein Freund von Ronaldos Mutter und habe in der portugiesischen Sendung "Noite das Estrelas" erklärt: «Ich sage es seit Monaten. Ihnen geht es nicht gut und es ist wahrscheinlich, dass sie sich trennen werden.» Weiter holt er aus: «Fakt ist, dass CR7 genug hat von ihr. Das ist die Realität. Ich sage weiterhin, es wird keine Hochzeit geben. Sie sind zusammen, um ihr Produkt zu füttern.» Psychologe Quintino Aries, der ebenfalls zu Gast war, sah sich für die Sendung das Verhalten des Paares in den vergangenen Wochen bei Auftritten in der Öffentlichkeit an. Er kommt zu einem ähnlichen Schluss: Ronaldos jüngstes Verhalten zeige, dass er privat nicht glücklich sei. Journalist Daniel Nascimento stimmt zu: «Ronaldo ist nicht glücklich.» Georgina verbringe ihre Tage mit Shopping, gebe immerzu Geld aus und glaube, sie sei mit Cristaino auf einem Level und stelle sich selbst auf ein Podest. «Das gefällt ihm gar nicht», so Nascimento.