Die Biebers suchen angeblich neues Zuhause in Europa

Der Sänger Udo Jürgens (†80) ist im Jahr 1977 in ein Zürcher Penthouse gezogen. Später wohnte er in einer Villa an der Goldküste, danach in einer mehrstöckigen Villa in Meilen ZH mit paradiesischer Seesicht. Kurz vor seinem Tod fand er in der Gemeinde Gottlieben TG Ruhe.