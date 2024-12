«Die Botschaft der Story ist zeitgemässer denn je»

Haben Sie sich auch das Musical «Wicked» als Inspiration angeschaut?

Machen Sie Scherze? Das kenne ich in- und auswendig! Ich habe es das erste Mal schon mit 10 am Broadway gesehen und durfte hinterher sogar die Darsteller Backstage treffen. Es hat mich so beeindruckt, dass ich all meine Musik von meinem iPad gelöscht und nur noch den «Wicked»-Soundtrack gehört habe.