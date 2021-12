Die Familie Carpendale bringt ihre Fans in Weihnachtsstimmung: Auf Instagram teilten die Carpendales ein lustiges Video, in dem Annemarie, 44, Ehemann Wayne, 44, Sohn Mads, 3, und Schwiegervater Howard, 75, zu sehen sind. In der ersten Einstellung steht Wayne in seiner Küche und telefoniert mit Papa Howard. «Stress wie immer. In Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht», sagt er in dem Gespräch. Kurz darauf hört er am anderen Ende der Leitung nur noch ein Tuten – Howard hat offenbar aufgelegt.