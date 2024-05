Der Startschuss für die 77. Filmfestspiele von Cannes ist gefallen. An der Côte d’Azur dreht sich in den kommenden zwei Wochen alles rund um den Film. Im Wettbewerb um die begehrte Goldene Palme stehen in diesem Jahr 22 Streifen. Cannes gehört zu den weltweit berühmtesten Filmfestivals. Kein Wunder, putzen sich Stars und Sternchen heraus und pilgern, in feinen Roben und mit edlem Schmuck ausstaffiert, in das ehemalige Fischerdorf im Süden Frankreichs.