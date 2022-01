Es gibt ein Zitat des Comic-Charakters und Bösewichts «The Joker»: «Before you judge make sure you’re perfect.» Bevor du urteilst, sei dir sicher, dass du perfekt bist. Der «Joker», mal Psychopath, mal verbitterter Aussenseiter und gekränkter Clown, ist in diversen Büchern und Verfilmungen der Gegenspieler von Batman, dem Superhelden, dem Hüter des Guten und Wächter über Gotham City. Die fiktive Stadt ist angelehnt an New York City. In der Millionenmetropole wurde diesen Spätsommer auch ein Kapitel von Gut und Böse geschrieben. Oder zumindest darüber geurteilt, was böse ist. In der Hauptrolle: Novak Djokovic. Seit Jahren mitunter bekannt als «Der Djoker».