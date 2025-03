Die Familie von Chrissy Teigen und John Legend wächst

Die Familie adoptierte Dudley von «Wags and Walks». Die Non-Profit-Organisation mit Standorten in Los Angeles und Nashville hat es sich zum Ziel gemacht, die Anzahl von Einschläferungen in örtlichen Tierheimen zu verringern. «Dudley tauchte Mitte Januar bei ‹Wags and Walks› auf – kurz nach den Waldbränden in Los Angeles», erklärt Teigen im Video.