Es ist fast, als wäre es nicht schon drei Jahrzehnte her, seit sie letztmals gemeinsam das taten, was sie berühmt gemacht hat: «supermodeln». Dabei ist es eben das «super», das die nachnamenlosen von allen anderen Models unterscheidet. Ende der Achtziger entdeckte die Modewelt eine Spezies, die es so noch nicht gab: Models, die nicht nur schön sind, sondern auch Attribute wie Selbstbewusstsein, Ehrgeiz, Glamour, Stil, Eleganz, Zuverlässigkeit und Humor vereinen. Das macht Naomi Campbell (53) Cindy Crawford (57) Linda Evangelista (58) und Christy Turlington (54) eben nicht nur schön erfolgreich, sondern auch ganz schön zeitlos.