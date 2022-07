Die Mission der First Lady der Ukraine

Viermal heulen an diesem Tag in Kiew die Sirenen. Immer wieder wird die Hauptstadt aus der vermeintlichen Sicherheit eines schönen Sommertages gerissen. Die First Lady sagt: «Wir gewöhnen uns an diesen permanenten Stress. Die Zukunft heisst für uns morgen oder übermorgen, nicht mehr.» Aber ihr ist bewusst, was das mit den Menschen macht. Deshalb hat Olena Selenska eine Initiative für mentale Gesundheit ins Leben gerufen. «Es reicht nicht, die Städte aufzubauen, wir müssen den Menschen die Fähigkeit zurückgeben, wieder zu träumen und Freude am Leben zu haben.»