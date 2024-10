1995: Suizid nach heftiger Kritik

Ein trauriger Höhepunkt in Sachen Bühnenskandale ereignete sich im Jahr 1995, als das Stück «Blasted» von Regisseurin und Dramatikerin Sarah Kane (1971–1999) in London am Royal Court Theatre Premiere feierte. «Zerbombt», wie das Theaterstück auf Deutsch heisst, war an Radikalität kaum zu überbieten und schockierte mit massiver Brutalität, extremer Gewalt, explizitem Sex und Vergewaltigungszenen. Besonders die britische Boulevardpresse stürzte sich auf Sarah Kane. «Daily Mail» schrieb, das Stück sei «ein widerliches Festmahl aus Dreck». Regisseurin Sarah Kane, die unter Depressionen litt, nahm sich drei Jahre später im Alter von 28 Jahren in einer psychiatrischen Klinik das Leben.