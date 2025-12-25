Die Geschichte hinter Chris Reas (†74) Weihnachts-Hit

Rea wollte eigentlich nie einen Weihnachtssong aufnehmen

Er beginnt, den Text aufzuschreiben, immer wieder beim schummrigen Licht der Strassenlaternen greift Rea zum Stift. Daheim angekommen landete der Songtext jedoch zunächst in einer Kiste und wäre beinahe dort verstaubt. Rea wollte keinen Weihnachtssong aufnehmen, sah sich doch als «ernsthafter Musiker». Acht Jahre sollte es dauern, bis Rea wieder zu dem Blatt greift, auf das er in einer kalten Winternacht im Auto einen Songtext kritzelte. Als ein Kollege und er eine Melodie dazu entwickelten, wurde das Lied aufgenommen. «Ich kehrte zu meiner Kiste zurück, und die Worte (...) passten perfekt», erinnerte sich Rea.