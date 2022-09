Die Grenzgängerin

Nach Zürich kommt die grosse Gains bourg mit «The Almond and the Seahorse», einem trauriglustigen Film, in dem sie um die Genesung ihrer Hirntraumaversehrten Partnerin kämpft. Sie spielt an der Seite der australischen Komikerin Rebel Wilson, eine un gewöhnliche Paarung. Man fühlt sich an den Dokumentarfilm «Jane by Charlotte» von 2021 erinnert, ihrem RegieErstling, in dem sie eine Annäherung an Mutter Jane Birkin wagt. Charlotte Gainsbourg geht behutsam vor, so, als ob die Mutter eine Fremde wäre, der sie mit Respekt begegnet. Eine Haltung, die sie jedem ihrer Filmpartner entgegenbringt – ein Glück für den Film, den Regisseur und vor allem für die verzauberten Zuschauer.