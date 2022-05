Wow-Auftritt auf dem roten Teppich

Die heissesten Looks am letzten Abend vom Filmfestival in Cannes

Am 28. Mai endeten die Filmfestspiele von Cannes 2022. Am letzten Abend haben Stars auf dem roten Teppich in Cannes noch einmal mächtig aufgefahren. Diane Kruger, Andie MacDowell und Gemma Chan stachen mit ihren extravaganten Outfits besonders hervor.