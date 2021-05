Die Hochzeit war «magisch»

Geheiratet haben Sarah und Julian Engels in Neckarsteinach – in der Nähe von Heidelberg – auf dem Hohen Darsberg. Für die Sängerin der perfekte Ort, denn sie habe «noch nie eine so schöne Hochzeitslocation gesehen». Das Paar habe die Location zuvor nicht gekannt, sie sei ihnen aber empfohlen worden und «als wir dort angekommen sind, hat es sich einfach so magisch angefühlt und es war wie in einer kleinen Traumwelt. Unfassbar schön...»