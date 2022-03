«Die jungen Models sind gar nicht mehr so gefragt»

Heidi Klum will wegen den älteren Kandidatinnen jetzt nicht mehr «Mädchen», sondern «Models» sagen. Finden Sie das richtig, oder hätte sie die Best-Ager-Ladys durchaus auch so ansprechen dürfen?

Ich habe mir das auch überlegt, als ich mir die Sendung angeschaut habe. Dass sie sich immer wieder versprochen hat, das macht sie meines Erachtens nicht absichtlich. Wenn du so viele Shows gemacht hast, dann ist das einfach in deinem Kopf drin, dann sind auch Ü60-Kandidatinnen nach fünf Folgen plötzlich ihre Mädchen, weil Heidi das auch wirklich so empfindet.