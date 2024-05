Erfolg und Geld hatten sie zur Genüge, doch eines hatten Ellen und Alice Kessler nie: einen Ehemann oder Kinder. Doch was macht man mit seinen weltlichen Reichtümern, wenn man einmal stirbt? Dieser Frage widmeten sich die in Sachsen geborenen Kessler-Zwillinge schon vor langer Zeit und planten einst, ihr Vermögen an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen weiterzugeben.