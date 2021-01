… über die traditionelle Amtsübergabe: Ashley Biden erklärte, dass Melania Trump sich bislang nicht bei ihrer Mutter Jill gemeldet habe. Es ist üblich, dass amtierende die künftige First Lady zum sogenannten «Tea and Tour» – einer Art Einführung ins Weisse Haus – einlädt. Das sei jedoch bislang ausgeblieben. «Ich glaube nicht, dass es nach dem traditionellen Protokoll gehen wird, was traurig ist, aber wir sind alle okay damit.»