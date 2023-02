Richard Lugner und seine Opernball-Frauen

Am 16. Februar 2022 wird Schauspielerin Jane Fonda (85) an der Seite von Baulöwe Richard Lugner (90) beim «Ball der Bälle» auftreten. «Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft in ihrem Leben», sagte Lugner an seiner Pressekonferenz über die Schauspielerin, Bürgerrechtlerin und Klimaaktivistin. Er werde sie fragen, ob sie mit ihm tanzen wolle. «Die Hälfte meiner Gäste wollte, die andere nicht», erklärt Lugner seine Erfolgschancen.