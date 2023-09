Die lange Männer-Liste der Taylor Swift

Was zunächst erfolglos schien, trug am Ende doch noch Früchte. Kelce bastelte Taylor ein Freundschaftsarmband mit seiner Nummer darauf – doch die Sängerin meldete sich nie zurück. Wie es nun allerdings aussieht, hat Taylor Swift ihre Meinung über den 33-Jährigen inzwischen geändert – und zwar gewaltig. Denn Taylor Swift wurde kürzlich an einem Football-Spiel der Kansas City Chiefs in einer VIP-Loge gesichtet. Mit niemand anderem als Travis Kelces Mutter. Na, das wirkt aber schon ziemlich ernst zwischen dem Sportler und der Musikerin, wenn Mama und Freundin sogar gemeinsam Matches besuchen? Auch hinter den Kulissen, nachdem Travis' Mannschaft das Spiel gewonnen hat – Taylor scheint ihm Glück zu bringen – wirkten die zwei sehr vertraut miteinander, als sie an Fans und Fotografen vorbeiliefen und Taylor fröhlich in die Kameras lächelte.