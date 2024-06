Der neueste Vorwurf gegen Timberlake: Trunkenheit am Steuer

Ob Jessica Biel ihren Ehemann nun erneut auffängt? Der Sänger wurde am 18. Juni in Long Island, New York, festgenommen. Die Polizei soll davon ausgehen, dass er «sein Fahrzeug in einem berauschten Zustand fuhr», so die Behörde laut «People»–Magazin in einer Erklärung. Laut dem Bericht muss sich Timberlake, der gerade auf Tour ist, wegen des Vorwurfs der Trunkenheit am Steuer und weiteren Verkehrsdelikten verantworten. Ein Gerichtstermin ist für den 26. Juli angesetzt.