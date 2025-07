«Die Leute denken, ich sei verwöhnt»

«Ja, mein Name kann Türen öffnen», sagt Drusilla, nachdem sie in perfekter Haltung auf einem Steinbrunnen posiert hat. Sie studierte Fremdsprachen und Literatur, absolvierte später einen Master in Gartendesign im britischen Nottingham. Zudem veröffentlichte sie bereits zwei Romane. Sie schreibt über Vampire, Hexen, mediale Visionen und die Sehnsucht nach dem Ausbrechen aus der Norm. «Meine Welt ist das Schreiben, die Literatur. Dort fühle ich mich wirklich daheim», erklärt sie. «Dennoch versuche ich, das Erbe, das ich erhalten habe, weiterzutragen, in moderner Form.»