«Die Leute wollen keine Regenbogenfahnen mehr sehen»

Die Gesichtsbemalung – sei es in Form von einem dunkel angemalten Gesicht oder eines speziell geschminkten Kinns wie im Falle von Michael Schumacher (56) – vereinfache das Ganze, «weil es einen Wiedererkennungswert» habe. Auch sei es «einfach lustiger, wenn ich so aussehe wie der und so rede wie der». Durch die ständige Empörung von allen Seiten bleibe ihm, was seine Rollen betrifft, mittlerweile aber gar nicht mehr viel übrig. «Also ich darf jetzt nur noch mich lustig machen über heterosexuelle Weisse, das war es schon. Frauen – schwierig. Homosexuelle – schwierig». «Aber in dem Moment, wo ich irgendwie Migrationshintergrund habe, kann ich alles raushauen, was ich will», so Pocher weiter. Das alles bringt ihm zu folgendem Schluss: «Mir ist es zu anstrengend».