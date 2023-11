Die Macrons kommen in die Schweiz!

«Maman, ich liebe Brigitte. Wenn du das nicht verstehst – tant pis»

Brigitte besucht Emmanuel regelmässig in Paris, zu Hause ist sie Anzüglichkeiten ausgesetzt. Er versiebt eine wichtige Prüfung. «In diesen ersten Jahren in Paris wollte ich leben und lieben und mich nicht mit Mitstudenten messen.» Den Abschluss in Politischen Wissenschaften schafft er trotzdem.