Sie präsentiert ihre Kurven mit Stolz

Während sich viele andere RTL-Moderatorinnen am TV extrem schlank präsentieren, zeigt Leonie Koch stattdessen Kurven. Dass sie sich mit den paar Kilo mehr auf den Rippen sichtlich wohl fühlt, beweist auch ihr Instagram-Auftritt. Dort posiert Koch stolz in ihren neuen Moderations-Outfits. Zu einem Bild von sich in pink-roter Bluse und schwarzem Rock schreibt Koch etwa: «Whoop whoop! Sendung Nr. 4 geschafft. Noch kann ich sie an einer Hand abzählen. Merci an RTL-Styling für das Mega-Outfit.»