Die Obamas trauern um Familienhund Bo

Weiter rekapitulierte Obama eine Reihe von Erlebnissen mit ihrem flauschigen Familienmitglied. So sei Bo unter anderem an Bord der Air Force One geflogen, beim jährlichen «Egg Roll» zu Ostern auf dem Südrasen des Weissen Hauses dabei gewesen und habe den Papst bei seinem Besuch in Washington begrüsst. «Und als unsere Leben ruhiger wurden, war er ebenfalls da – half uns dabei, die Mädchen ins College zu verabschieden und uns an das Leben» ohne sie zu gewöhnen.