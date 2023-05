Tina Turner ist tot

In den vergangenen Jahren schilderte Turner in Interviews wiederholt den Missbrauch, dem sie sich in ihrer Ehe mit Ike Turner ausgesetzt sah. «Meine Beziehung mit Ike war von dem Tag an dem Untergang geweiht, als er erkannte, dass ich seine Geldmaschine sein werde», schrieb Turner in ihrer 2018 erschienenen Biografie «My Love Story». «Er musste mich kontrollieren, ökonomisch und psychologisch, damit ich ihn nie verlassen konnte.»