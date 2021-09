«Die Schweiz ist ja nicht das Ende der Welt»

Und die Umzugspläne für die beiden Turteltäubchen werden immer konkreter, das interessiert auch in der Fragerunde: «Warum habt ihr euch entschlossen in die Schweiz zu ziehen und nicht nach Deutschland?» wollen viele wissen. «Es hat sich für uns einfach so ergeben. Natürlich sind wir beide fürs Arbeiten oft in Köln, aber dann auch viel auf Produktion. Und da lohnt es sich eigentlich mehr, im Hotel zu übernachten, als bei mir zu Hause.» Der Ort sei an und für sich gar nicht so wichtig gewesen, so Luft, Hauptsache man fühle sich wohl und heimisch an dem Ort, wo man lebe. «Ich hatte ja genug Zeit, mich mit der Schweiz anzufreunden und mir alles anzuschauen und mir das Ganze zu überlegen.»