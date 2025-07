Die Schweiz zieht die Stars im Sommer in Scharen an

Er rollt auf einem E-Trotti wie ein ganz normaler Tourist über die Mont-Blanc-Brücke in Genf und kann es kaum fassen, wie sich ihm die Schweiz präsentiert. «Das ist verrückt, wahnsinn – es ist so schön hier», schwärmt Superstar Justin Bieber (31) bei seiner Fahrt in Richtung Innenstadt. Was Justin Bieber in die Schweiz. führt, ist unklar. Auftritte hat er hier auf jeden Fall keine geplant.