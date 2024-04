«Grosses Privileg, unserer Leidenschaft so nachgehen zu können»

Ihre Alben verkauften sich hunderttausendfach, vor zehn Jahren wurden sie mit dem Echo, vor 15 Jahren mit dem Berliner Bär ausgezeichnet. Dass es für das Rockduo so gut läuft, sehen The Bosshoss nicht als selbstverständlich. «Es ist ein grosses Privileg, unserer Leidenschaft so nachgehen zu können», sagt er. Das zwischen ihm und seinem Bandkollegen Alec Völkel (52) sei keine Zwecksfreundschaft: «Wir machen das auch nicht in erster Linie wegen der Kohle. Spass ist unser Motor.»