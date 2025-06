Die Unangepasste mit Mission

Wem sonst stehen schwarze Hörner und giftig grüne Augen einer Maleficent dermassen gut. Ein «Bad Girl» sei sie, ein böses Mädchen, sagt sie selbst. Die kommen bekanntlich überall hin. In Jolies Fall bis ganz nach oben in Hollywood. Sie spielte in 67 Filmen und sechs Musikvideos. 18-mal war Jolie Produzentin, viermal schrieb sie das Drehbuch, und bei sieben führte sie Regie. Sie bekam drei Golden Globes, zwei Screen Actors Guild Awards und einen Oscar. Angelina Jolie wuchs in Los Angeles mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder James Haven bei der Mutter auf, der franko-kanadischen Schauspielerin Marcheline Bertrand. Mit Vater Jon Voight (86) ist das Verhältnis schwierig. Der stramme Republikaner äussert sich immer wieder negativ, nannte seine Tochter, «psychisch instabil». 2002 liess sie das «Voight» im Familiennamen amtlich streichen.