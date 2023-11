«Die verletzte Seele sehen, bevor sie in Hass umschlägt»

Was bedeutete es Ihnen, an der Baloise Session zu spielen – in Basel, jener Stadt, die für die Gründung Israels von Bedeutung ist?

Natürlich fällt mir beim Thema Basel Theodor Herzl ein, der hier vor über 120 Jahren die Idee von Israel begründete. Aber, und ich weiss, dass die Israeli das nicht gern hören: Ich sehe mich nicht als Israeli. Ich bin der Sohn eines Diplomaten. Ich bin viel gereist. Meine Kindheit fand ausserhalb Israels statt. Natürlich hat Israel einen grossen Teil meiner Jugend und meines jungen Erwachsenseins geprägt. Aber was mich interessiert, was meine Kunst ausmacht, ist die Erweiterung der Dinge: Was kann ich in mir finden, das gleich ist wie bei jemandem in Basel, Ruanda, China oder wo auch immer? Wenn Sie also fragen, ob ich etwas empfinde, dass hier die Idee von Israel entstand, dann vielleicht dies: Ich denke, Israel musste existieren, weil das jüdische Volk damals einen Ort brauchte, um sich zu verteidigen. Aber darüber hinaus bin ich kein grosser Fan von Nationalismus und Patriotismus. Jedes Mal, wenn man ein «Wir» schafft, entsteht auch ein «Sie». Ich bin strikt gegen diese Idee. Ich interessiere mich mehr für die Frage, wie ein globaleres Gefühl von «Wir» entstehen kann, das menschlich ist.